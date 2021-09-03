Марадишвили написал прощальное письмо для ЦСКА

Полузащитник Константин Марадишвили, перешедший из ЦСКА в «Локомотив», опубликовал в Instagram сообщение, в котором рассказал о любви к армейскому клубу.

21-летний футболист является воспитанником ЦСКА.

«Красно-синие. Это был очень долгий путь вместе. С семи лет я начинал защищать эти цвета. Очень много незабываемых воспоминаний связано у меня с клубом, — написал Марадишвили. — Я очень горд , что спустя годы после того, как сидел у телевизора и смотрел на таких футболистов, как Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Георгий Щенников и других мировых звезд, потом разделял с ними место в раздевалке и на футбольном поле. Спасибо большое молодому поколению: Федьке Чалову, Наиру Тикнизяну, Косте Кучаеву, Ване Облякову, Игорю Дивееву и многим другим за то, что они помогли мне без труда влиться в эту большую семью.

Хочу поблагодарить всех тренеров, которые помогали мне расти, неоднократно давали мне много поддержки и помощи. Спасибо, что разглядели во мне потенциал и дали шанс проявить себя на профессиональном уровне. Хочется поблагодарить медицинский штаб, они постоянно следили за моим здоровьем и помогали мне при необходимости 24/7. Спасибо большое поварам за компот, который на протяжении 14 лет остается таким же вкусным.

Спасибо охранникам на базе, которые всегда встречали в столь поздний час и изредка рубились со мной в настольный теннис. Огромное спасибо фанатам за поддержку, для меня всегда было честью биться за великий клуб ЦСКА. Я буду сильно скучать по всем. И этот клуб я всегда буду носить в сердце».

Марадишвили имеет в активе 40 игр, 2 мяча и 1 голевую передачу в Тинькофф РПЛ. В сезоне-2021/22 футболист провел 3 матча за армейцев, на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро.