Кем приходится Цорн Прядкину? Отвечает президент РПЛ

Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин в интервью «СЭ» воздержался от ответа на вопрос, кем ему приходится теперь уже бывший директор «Спартака» Томас Цорн.

— Можете ли в конце концов прояснить для публики интересующий всех вопрос о ваших родственных отношениях с Цорном?

— Я это не комментирую. No comment. Это не имеет никакого отношения к нашей работе, — сказал глава лиги.

— Как отнеслись к досрочному увольнению Цорна из «Спартака» и назначению на его место Шамиля Газизова?

— Хотите о Газизове? Пусть растет. Перспективный менеджер! (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Сергея Прядкина — здесь.