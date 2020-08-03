Кем приходится Цорн Прядкину? Отвечает президент РПЛ
Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин в интервью «СЭ» воздержался от ответа на вопрос, кем ему приходится теперь уже бывший директор «Спартака» Томас Цорн.
— Можете ли в конце концов прояснить для публики интересующий всех вопрос о ваших родственных отношениях с Цорном?
— Я это не комментирую. No comment. Это не имеет никакого отношения к нашей работе, — сказал глава лиги.
— Как отнеслись к досрочному увольнению Цорна из «Спартака» и назначению на его место Шамиля Газизова?
— Хотите о Газизове? Пусть растет. Перспективный менеджер! (Игорь Рабинер)
Полностью интервью Сергея Прядкина — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/eksklyuzivnoe-intervyu-prezidenta-rossiyskoy-premer-ligi-sergey-pryadkina-obozrevatelyu-se-igoryu-rabineru-1697546/