Кечинов считает, что «Спартаку стоит быть внимательным в матче с «Оренбургом»: «Они много кому крови подпортили»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча первого тура РПЛ между красно-белыми и «Оренбургом».

«От «Спартака» я всегда жду одного — победы. Потому что календарь у «Спартака» сейчас хороший. Две игры дома с не самым сильным соперником. Потом выездная игра с «Рубином». Важно хорошо начать сезон, и это поможет в дальнейшем хорошо выступать на протяжении всего года. Но немножко настораживает, что никого не приобрели в линию обороны. В прошлом сезоне это была проблемная зона. Понятное дело, что «Оренбург» завтра будет играть от обороны, уповая на быстрые контратаки. Надо быть внимательным с этим соперником. Он много кому крови подпортил» — сказал Кечинов.

Матч первого тура РПЛ «Спартак» — «Оренбург» пройдет 23 июля в 17.30 мск.