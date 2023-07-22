«Урал» — ЦСКА: Бегич и Чалов сыграют с первых минут, Бикфалви и Обляков вне заявки

Стали известны составы на матч первого тура РПЛ между «Уралом» и ЦСКА.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Мамин, Бевеев, Кулаков, Бегич, Аюпов, Егорычев, Мишкич, Юшин, Каштанов.

Запасные: Мамин, Эмерсон, Мосин, Буркин, Сингатулин, Кики, Дмитриев, Ишков, Гильерме.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Роша, Мойзес, Зайнутдинов, Зделар, Мендес, Мухин, Чалов, Заболотный.

Запасные: Тороп, Лукин, Кисляк, Рядно, Носков, Кучаев, Ермаков, Арбузов, Гайч.

Матч пройдет сегодня, 22 июля в Екатеринбурге и начнется в 13.00 мск.