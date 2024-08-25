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Булыкин считает, что Тюкавин олицетворяет «Динамо»

Виктория Кравченко
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Экс-форвард «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что Константин Тюкавин олицетворяет свой клуб.

«Для меня Тюкавин — олицетворение бело-голубых, их атаки. Как ни крути, он является основным нападающим и, конечно, в этом сезоне пока он не забивает столько, сколько хотелось бы. Не очень ярко выступает, но со временем всё вернётся. Хочется, чтобы «Динамо» прибавило в мощности и уверенности. Хочется, чтобы клуб показывал игру, достойную чемпиона», — цитирует Булыкина Legalbet.

В сезоне 2024/24 воспитанник «Динамо» Тюкавин провел шесть матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Источник: Legalbet
Дмитрий Булыкин
Константин Тюкавин
ФК Динамо (Москва)
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3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
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5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
6
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
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 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
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 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
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