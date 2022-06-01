Кечинов считает, что Кутепов не соответствовал уровню «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал уход защитника Ильи Кутепова и форварда Эсекиэля Понсе из клуба.

«Отъезд Кутепова точно не скажется на «Спартаке». Он давно уже не играет. Почему у него не сложилось в «Спартаке»? Все вопросы к тренерам, которые с ним работали. Кутепов не соответствовал уровню команды. Жиго и Джикия на его позиции были гораздо сильнее. Сможет ли Илья перезапустить карьеру? Ему сейчас важна игровая практика. У него есть определенный потолок. Кутепов уже не будет играть на уровне футболиста национальной сборной.

Понсе — потеря? Хороший нападающий. Мне лично он нравился, играл ярко, часто забивал. Нужно ли «Спартаку» искать ему замену? Есть Соболев и Николсон. Молодые на подходе, тот же Шитов. В перспективе, он игрок основного состава. Вот Бакаев — это точно потеря», — приводит «РБ Спорт» слова Кечинова.

Сегодня, 1 июня «Спартак» объявил, что «Эльче» выкупил Понсе у московского клуба. Аргентинец выступал за испанский клуб на правах аренды с февраля 2022 года.

Позднее Кутепов объявил, что покинет «Спартак» по окончании контракта, который действует до конца июня этого года. Защитник играл за красно-белых с 2012 года.