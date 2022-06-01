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Кечинов считает, что Кутепов не соответствовал уровню «Спартака»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал уход защитника Ильи Кутепова и форварда Эсекиэля Понсе из клуба.

«Отъезд Кутепова точно не скажется на «Спартаке». Он давно уже не играет. Почему у него не сложилось в «Спартаке»? Все вопросы к тренерам, которые с ним работали. Кутепов не соответствовал уровню команды. Жиго и Джикия на его позиции были гораздо сильнее. Сможет ли Илья перезапустить карьеру? Ему сейчас важна игровая практика. У него есть определенный потолок. Кутепов уже не будет играть на уровне футболиста национальной сборной.
Понсе — потеря? Хороший нападающий. Мне лично он нравился, играл ярко, часто забивал. Нужно ли «Спартаку» искать ему замену? Есть Соболев и Николсон. Молодые на подходе, тот же Шитов. В перспективе, он игрок основного состава. Вот Бакаев — это точно потеря», — приводит «РБ Спорт» слова Кечинова.

Сегодня, 1 июня «Спартак» объявил, что «Эльче» выкупил Понсе у московского клуба. Аргентинец выступал за испанский клуб на правах аренды с февраля 2022 года.

Позднее Кутепов объявил, что покинет «Спартак» по окончании контракта, который действует до конца июня этого года. Защитник играл за красно-белых с 2012 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-kechinov-kutepov-ne-sootvetstvoval-urovnyu-spartaka/
Валерий Кечинов
Илья Кутепов
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
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Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
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Рубин – Уфа
 1 : 2
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21.05 17:00
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 4 : 0
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Матео Кассьерра

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П
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