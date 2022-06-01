РФС опубликовал расходы клубов РПЛ за 2021 год

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Российский футбольный союз опубликовал расходы клубов РПЛ по итогам 2021 года.

По данным организации, в тройку входят «Зенит» (14, 413 млрд рублей), «Спартак» (8, 716 млрд) и «Локомотив (8, 4 млрд).

Замыкают тройку — «Химки» (1, 099 млрд рублей), «Уфа» (0, 982 млрд) и «Нижний Новгород» (0, 844 млрд).

Полный список среди клубов РПЛ: