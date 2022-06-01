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РФС опубликовал расходы клубов РПЛ за 2021 год. Лидеры — «Зенит» и «Спартак»

РФС опубликовал расходы клубов РПЛ за 2021 год
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Российский футбольный союз опубликовал расходы клубов РПЛ по итогам 2021 года.

По данным организации, в тройку входят «Зенит» (14, 413 млрд рублей), «Спартак» (8, 716 млрд) и «Локомотив (8, 4 млрд).

Замыкают тройку — «Химки» (1, 099 млрд рублей), «Уфа» (0, 982 млрд) и «Нижний Новгород» (0, 844 млрд).

Полный список среди клубов РПЛ:

Клуб

Расходы (в млрд руб)

«Арсенал»

2, 287

«Ахмат»

1, 226

«Динамо»

5, 341

«Зенит»

14, 413

«Краснодар»

5, 702

«Крылья Советов»

1, 757

«Локомотив»

8, 400

«Нижний Новгород»

0, 844

«Ростов»

2, 862

«Рубин»

2, 733

«Сочи»

2, 241

«Спартак»

8, 716

«Урал»

1, 196

«Уфа»

0, 982

«Химки»

1, 099

ЦСКА

6, 682
Источник: https://www.rfs.ru/news/216043
РПЛ
РФС
1
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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