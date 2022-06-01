Стали известны прибыль и убытки клубов РПЛ по итогам 2021 года

РФС опубликовал чистую прибыль и убытки клубов РПЛ по итогам 2021 года.

По данным Союза, убытки «Локомотива» превысили 2 миллиарда рублей. Следом по этому показателю идут «Спартак» (1, 034 млрд) и ЦСКА (980 млн). У «Зенита» убытки по итогам 2021 года составили 165 миллионов рублей.

Среди клубов РПЛ наибольшую прибыль за 2021 год показали «Рубин» (1, 185 млрд рублей), «Динамо» (157 млн) и «Арсенал» (135 млн).

Полный список среди клубов РПЛ: