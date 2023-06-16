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Кечинов: «У Тавареша будет боязнь получить эту травму в третий раз»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал травму защитника красно-белых Томаша Тавареша, который порвал крестообразные связки в расположении молодежной сборной Португалии.

— Если бы это было в то время, когда играл я, это бы практически наверняка означало бы конец карьере, потому что две операции на одной ноге, это фактически приговор, — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Кечинова. — Но сейчас медицина не стоит на месте. У нас есть примеры: Акинфеев, Данни, которые рвали крестообразные связки на одной ноге, а потом восстанавливались и играли. Поэтому для Тавареша ничего ужасного, считаю, нет. Он немного потеряет скорость, и у него будет боязнь получить эту травму в третий раз. А так, он восстановится. Тем более, это еще молодой футболист.

— На место португальца придется кого-то покупать, или можно найти замену внутри команды?

— В любом случае если «Спартак» хочет конкурировать с «Зенитом», нужно кого-то приобретать. Мы видели, какие огромные проблемы были в обороне у команды Абаскаля. Практически в каждом матче «красно-белые» пропускали по два мяча. Поэтому в любом случае нужно искать замену. Хотя в принципе и сейчас в команде есть ребята, которые могут заменить Тавареша.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005159636_kechinov_tavaresh_molod_dlya_nego_net_nichego_ujasnogo_v_razryive_krestoobraznoy_svyazki
Валерий Кечинов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
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