Кечинов: «Возможно, Рябчук сейчас разыграется — и появится второй Роберто Карлос»

Экс-форвард «Спартака» Валерий Кечинов оценил дебют защитника Олега Рябчука за «Спартак».

«Пока сложно оценить дебют Рябчука, но, на мой взгляд, наши футболисты — Денисов и Хлусевич — не слабее. С другой стороны, можно понять: у человека первый матч, волнение. Возможно, сейчас разыграется — и появится второй Роберто Карлос. Хотелось бы в это верить», — приводит слова Кечинова RT.

«Спартак» 7 августа объявил о переходе 25-летнего молдаванина из «Олимпиакоса». Рябчук дебютировал в матче против «Пари НН» (5:4) в FONBET Кубке России, выйдя на замену во втором тайме.