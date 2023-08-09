Кечинов оценил старт сезона «Спартака»

Экс-форвард «Спартака» Валерий Кечинов высказался о старте сезона в исполнении красно-белых.

«Отличнейший старт! Атака находится в великолепной форме, чего, конечно, не скажешь об обороне. Такое ощущение, что красно-белые играют по принципу «вы нам забьёте, сколько сможете, а мы — сколько захотим». Если будет укрепление обороны, можно будет уверенно заявлять, что «Спартак» будет бороться за золотые медали», — цитирует Кечинова RT.

«Спартак» одержал 5 побед в 5 матчах на старте сезона. В РПЛ команда Гильермо Абаскаля обыграла «Оренбург» (3:2), «Балтику» (2:1) и «Рубин» (4:1), а в FONBET Кубке России одержала победы над «Краснодаром» (2:1) и «Пари НН» (5:4).