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Сегодня, 11:55

Кечинов похвалил «Оренбург» за матч со «Спартаком»

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Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от игры «Оренбурга» в матче первого тура РПЛ против красно-белых (2:0).

«Матч смотрел и считаю, что результат по игре. «Оренбург» был сильнее «Спартака» в этом матче. Еще в первом туре у них были прекрасные моменты, чтобы забить, но не получилось: где-то Максименко выручил, где-то сами не попадали в створ ворот. Но во втором тайме все встало на свои места. «Оренбург» продолжил интересно играть в атаку, даже несмотря на то, ушли ведущие футболисты, такие как Воробьев и Вера. Они ушли, но игра от этого не пострадала. Вчерашний матч убедил меня в том, что это очень серьезная и крепкая команда, которая многим лидерам еще попортит кровь», — сказал Кечинов «СЭ».

Во втором туре чемпионата России-2024/25 «Оренбург» сыграет дома с «Ахматом», «Спартак» встретится на выезде с «Химками». Оба матча пройдут 28 июля.

(Денис Сафронов)

Валерий Кечинов
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
4
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
5
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 2 : 0
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 1 : 1
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
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Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Неманья Анджелкович

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Химки

 1 0 1
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