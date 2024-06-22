Кечинов — о смерти Василькова: «Относился к футболистам, как к своим детям»
Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о смерти бывшего врача «Спартака» Юрия Василькова.
«Он был очень заботливым. Относился к футболистам, как к своим детям. Помню, в 1996 году дня за три до важной игры у меня произошел какой-то приступ, боли в животе. Думали, аппендицит. Была уже ночь. Я ему позвонил. Он приехал, забрал меня, и мы поехали в больницу. Аппендицит не подтвердился. Но суть не в этом, а в том, какой он был отзывчивый и внимательный человек. Мог прийти на помощь в любой момент. Таким человеком я его и запомнил», — сказал Кечинов «СЭ».
Специалист работал в команде с 1983 по 1985, с 1989 по 2002, а затем с 2006 по 2008 годы. За это время москвичи десять раз становились чемпионами страны, а также три раза выигрывали Кубок.
Кроме того, Васильков работал в сборной России по футболу и московском «Динамо».
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