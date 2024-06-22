Титов — о Василькове: «В свое время он был мне как отец. Мастер на все руки, легенда»
Экс-игрок «Спартака» Егор Титов в разговоре с «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего врача красно-белых Юрия Василькова.
«Мастер на все руки, он мне был как отец в свое время! Легенда медицинского цеха, таких мало осталось, я с ним дружил долгое время», — сказал Титов «СЭ».
Специалист работал в команде с 1983 по 1985, с 1989 по 2002, а затем с 2006 по 2008 годы. За это время москвичи десять раз становились чемпионами страны, а также три раза выигрывали Кубок.
Кроме того, Васильков работал в сборной России по футболу и московском «Динамо».
Константин Передерий
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Пари НН – Рубин
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