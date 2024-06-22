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Вартапетов — о смерти Василькова: «Один из настоящих врачей, который во главу угла ставил профессиональные качества»

Зарина Халимхонова
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Врач сборной России Михаил Вартапетов в комментарии для «СЭ» поделился воспоминаниями о работе с бывшим врачом «Спартака» Юрием Васильковым, который скончался на 77-м году после продолжительной болезни.

«Могу вспомнить о нем только самое хорошее. Так сложилось, что он был моим предшественником. Я заменил его в «Спартаке» в 2008 году. Он относился ко мне если не по-отечески, то по-братски. Он передал мне все дела, пригласил в Тарасовку. Мы с ним долго беседовали, вникали во все детали работы. Конечно, оставались на связи. Но мы были знакомы еще раньше: в начале 2000 годов, когда он работал врачом национальной команды, я — в молодежной, и тогда молодежка летала вместе с основой на все официальные игры, где мы уже и пересекались. Всегда относился к нему с большим уважением, как к старшему товарищу. Хочу выразить соболезнования всем родным и близким Юрия Сергеевича. Считаю, он один из последних настоящих интеллигентных врачей, который во главу угла ставил не заработок и рекламу, а именно свои профессиональные качества», — сказал Вартапетов «СЭ».

Васильков работал в команде с 1983 по 1985, с 1989 по 2002, а затем с 2006 по 2008 годы. За это время москвичи десять раз становились чемпионами страны, а также три раза выигрывали Кубок. Кроме того, специалист работал в сборной России по футболу и московском «Динамо».

ФК Спартак (Москва)
Михаил Вартапетов
Юрий Васильков
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