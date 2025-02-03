«Ахмат» не получал зимой предложений по трансферу Садулаева
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, что клуб не получал предложений по трансферу полузащитника Лечи Садулаева, клуб планирует продлить контракт с футболистом.
«С Лечи будет все хорошо, мы переподпишем контракт. Болельщики «Зальцбурга» просили купить Садулаева? Это же болельщики, не клуб. Предложений зимой по нему не было», — сказал Айдамиров ТАСС.
В текущем сезоне 25-летний Садулаев провел 20 матчей за «Ахмат» в разных турнирах, забив 3 мяча и отдав 2 результативные передачи.
Источник: ТАСС
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|- : -
|1.03
|14:00
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|1.03
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|- : -
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|
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|1.03
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Зенит
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