«Ахмат» не получал зимой предложений по трансферу Садулаева

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, что клуб не получал предложений по трансферу полузащитника Лечи Садулаева, клуб планирует продлить контракт с футболистом.

«С Лечи будет все хорошо, мы переподпишем контракт. Болельщики «Зальцбурга» просили купить Садулаева? Это же болельщики, не клуб. Предложений зимой по нему не было», — сказал Айдамиров ТАСС.

В текущем сезоне 25-летний Садулаев провел 20 матчей за «Ахмат» в разных турнирах, забив 3 мяча и отдав 2 результативные передачи.