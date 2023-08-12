Игнатьев раскритиковал защитников «Спартака»

Российский тренер Борис Игнатьев поделился мнением об игре защитников «Спартака» в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:3).

«Спартак» поверхностно относился к игровым эпизодам в обороне. Уже сколько команд натыкались на одни и те же грабли, допуская одни и те же ошибки в обороне. Большинство атак соперников команды встречают не лицом, что в принципе заложено в игровой формации при игре в обороне, а как получится. Либо со спины, проиграв позицию атакующим игрокам, либо как-то еще. Отсюда очень много моментов, которые считаются непозволительными при выполнении своих функциональных обязанностей защитниками», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».

Из-за поражения от «Урала» «Спартак» опустился на третье место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками в 4 матчах.

В пятом туре красно-белые встретятся с «Зенитом». Матч состоится 20 августа, начало — в 19.30 мск.