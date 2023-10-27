Кечинов не считает, что между Дзюбой и Карпиным есть разногласия

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов сделал прогноз на встречу «Ростов» — «Локомотив».

«Мне кажется, что матч будет ничейным. «Локомотив» неплохо играет, да и «Ростов» хорошо себя проявил в последнем матче. Так что не могу отдать предпочтение ни одному из соперников. Будет ли у Дзюбы дополнительная мотивация против команды Карпина? Не знаю. Но мне кажется, что когда футболист выходит на поле, то не думает об этом. И потом, я не думаю, что между ними до сих пор есть какие-то вопросы», — приводит слова Кечинова «Евро-Футбол.Ру».

После 12 туров «Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Ростов» — 10-й (13 очков).

Матч «Ростов» — «Локомотив» пройдет 28 октября. Начало — в 16:30 мск.