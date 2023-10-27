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27 октября, 19:58

Гладилин: «Происходящее в «Спартаке» — проблемы Абаскаля и тех, кто его назначил»

Гладилин поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ с «Факелом»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ с воронежским «Факелом».

«Любые волнения внутри коллектива отрицательно сказываются на игре команды. Прежде всего стоит отметить, что Джикия и Соболев — основные игроки команды, лидеры. Абаскаль отвечает за результат, а значит, никогда не будет действовать себе во вред, оставляя того или иного игрока на скамейке запасных. Происходящее в «Спартаке» — проблемы Абаскаля и тех, кто его назначил. Что касается отстранения Соболева от тренировок, то тут нет золотой середины: у всех есть контракты, а значит, четко прописаны санкции и штрафы. Если конфликт за рамками трудовых отношений, то тут ситуация другая: личные разногласия решаются либо путем продажи игроков, либо отставкой тренера — другого пути нет! Не верю, что кто-то из игроков желает слить тренера! Не стоит искать жареного!» — приводит слова Гладилина RT.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. После 12 туров «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1222837-gladilin-spartak-problemy-abaskal
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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