Кечинов назвал неожиданностью ошибку Селихова в матче с «Зенитом»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов оценил результат матча 26-го тура Российской премьер-лиги между красно-белыми и «Зенитом».

«Спартак» бился. Было видно, что команда не намерена уступать, но «Зенит» все равно в этом туре стал чемпионом. Игра в обороне в очередной раз всё немного подпортила. Селихов допустил человеческую ошибку, но второй и третий мячи «Зенита» — это ошибки обороны. Справедливо ли Кукуян засчитал второй гол в ворота «Спартака»? Я уже стараюсь не комментировать судейские решения. Даже не знаю, что сказать. Для меня непонятно, почему он не назначил пенальти, когда нарушали правила на Бальде. Неделю назад в матче «Зенит» — «Крылья Советов» защитник так же нарушил правила на Кузяеве. Там пенальти поставили, тут — нет. Я не могу разобраться в судейских трактовках. Селихов перенервничал в ситуации с первым голом хозяев? Произойти может все, что угодно, но Селихов — опытный футболист, для меня этот момент оказался неожиданным. Такая ошибка сильно повлияла на настрой", — приводит слова Кечинова «Евро-Футбол.Ру».

В 26-м туре РПЛ «Зенит» на своем поле обыграл «Спартак» (3:2) и за 4 тура до конца чемпионата России гарантировал себе чемпионский титул.