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Сегодня, 22:32

Мелкадзе заявил, что игра с «Локомотивом» была равной

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал крупное поражение от московского «Локомотива» (0:3) в 26-м туре РПЛ.

«По игре крупный счет. Если пересмотреть игру без голов, мне кажется, равная была игра. Нобоа не забил пенальти? Ему не за что было извиняться. Если было бы 1:0 или 2:0, а счет был 3:0. По большому счету, это ничего не сыграло. Он у нас исполняет пенальти. Он же до этого столько забивал. Бывает иногда. Ничего страшного. Конкретная цель — побеждать в каждом матче», — приводит слова Мелкадзе Sport24.

На 82-й минуте полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа не смог реализовать 11-метровый. «Локомотив» поднялся на 9-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 26 матчах. «Сочи» опустился на 10-е место с 34 очками.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-08-melkadze-o-razgrome-ot-lokomotiva-yesli-peresmotret-bez-golov-byla-ravnaya-igra
Георгий Мелкадзе
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
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7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
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П
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