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Сегодня, 21:59

Игнатьев прокомментировал выигранный «Зенитом» титул чемпионов РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ветеран отечественного футбола Борис Игнатьев прокомментировал выигранный «Зенитом» титул чемпионов РПЛ.

«Номинально конкуренция была, но в реалиях все было ясно. Многие, кто внимательно следит за футболом, предрекал победу этой команды. Причины вполне очевидны и понятны. Здесь все справедливо и по-спортивному. Многие говорят, что в играх «Зенита» часто есть замечания к людям, которые обслуживают матчи. Но они не настолько весомые. Вряд ли потусторонние силы помогают питерцам выиграть титул. Так что победа «Зенита» в чемпионате вполне объективна. Главные действующие лица — это тренерский штаб и сами футболисты, конечно. Может ли поменяться ситуация на следующий сезон? Точно о таких вещах сказать нельзя. Вдруг завтра ЦСКА или «Спартак» купят Роналду и Месси. И все это может произойти быстро. Исходя из сегодняшних реалий, я бы сказал однозначно — у «Зенита» большие шансы сохранить титул и в следующем сезоне», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

В сезоне-2022/23 петербургский клуб обеспечил себе чемпионство за четыре тура до финиша. Отрыв «Зенита» от идущего на втором месте ЦСКА по итогам 26-ти туров РПЛ составляет 13 очков. В каждом из пяти сезонов, в которых Семак руководил командой, он приводил ее к чемпионскому титулу в чемпионате России.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005116270_boris_ignatev_vryad_li_potustoronnie_silyi_pomogayut_pitercam_vyiigrat_titul
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Борис Игнатьев
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 3 : 2
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 3 : 0
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 16 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 24 1 6
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