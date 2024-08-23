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Сегодня, 17:01

Чернов и Зобнин поехали со «Спартаком» в Санкт-Петербург

Владислав Маслов
Корреспондент
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Защитник Никита Чернов и полузащитник Роман Зобнин отправились со «Спартаком» в Санкт-Петербург на выездной матч 6-го тура РПЛ против «Зенита».

Чернов пропустил 3 последних встречи команды из-за травмы, последний раз он выходил на поле 5 августа в игре 3-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:0). Зобнин также пропустил несколько матчей по причине повреждения, последний раз появивишись в составе во встрече 2-го тура с «Химками» (3:1).

Ранее стало известно, что у хозяев не смогут сыграть Максим Глушенков, Вендел и Педро.

После 5 туров петербургский клуб с 13 очками занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России, красно-белын с 10 очками — на 4-й строчке.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге и начнется в 17:30 по московскому времени.

Источник: Официальный телеграм-канал
Никита Чернов
Роман Зобнин
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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Рубин – Динамо Мх
 - : -
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
Сергей Брызгалов

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