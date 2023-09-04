КДК РФС рассмотрит выход Фернандеса за пределы технической зоны во время празднования гола в ворота ЦСКА

Глава КДК РФС Артуре Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке на предстоящее заседание комитета по итогам матча 7-го тура между ЦСКА и «Зенитом» (1:1).

«По матчу ЦСКА — «Зенит» рассмотрим следующие нарушения: вратарь Акинфеев, признанный лучшим игроком матча, не пришел на флеш-интервью, задержку выхода команды ЦСКА на две минуты перед началом второго тайма, скандирование болельщиков обеих команд оскорбительных выражений.

Также рассмотрим выход за пределы технической зоны футболиста Фернандеса. Это было во время празднования гола на 88-й минуте. В потасовке в концовке матча не было дисциплинарных нарушений. Этот инцидент не в компетенции КДК», — сказал Григорьянц «СЭ».

Марио добежал со скамейки запасных до углового флажка, чтобы отпраздновать гол Дугласа Сантоса в ворота бывшей команды.