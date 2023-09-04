КДК РФС рассмотрит выход Абаскаля за пределы технической зоны в матче с «Краснодаром»

Глава КДК РФС Артуре Григорьянц сообщил «СЭ», что комитет рассмотрит выход главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля за пределы технической зоны во время матча 7-го тура против «Краснодара» (0:2).

«Рассмотрим задержку выхода команды «Спартак» на две минуты перед началом матча, выход за пределы технической зоны главных тренеров команд Абаскаля и Ивича», — сказал Григорьянц «СЭ».

По итогам семи туров «Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ.