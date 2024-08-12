КДК РФС накажет «Зенит» за поведение болельщиков в матче с «Динамо»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке заседания комитета по итогам матча 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» (0:1).

«В матче «Зенит» — «Динамо» был зафиксирован поздний выход обеих команд из раздевалки перед началом второго тайма на две минуты, а также массовое скандирование оскорбительных выражение болельщиками «Зенита», — сказал Григорьянц «СЭ».

После 4-го тура «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Динамо» располагается на втором месте (9), «Локомотив» замыкает тройку (7).