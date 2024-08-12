Сметанин: «Тюкавину точно не надо отвлекаться на какие-то посторонние вопросы и критиковать партнеров»

Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова агента нападающего бело-голубых Константина Тюкавина про стиль игры команды. Ранее представляющий интересы игрока Алексей Сафонов призвал обратить внимание на то, сколько передач от партнеров получали Тюкавин и Глушенков в матче 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» (1:0).

«Много сейчас обсуждают слова Кости Тюкавина и его агента после матча с «Зенитом». Считаю, что футболист должен делать свою работу — пахать на тренировках, отрабатывать на поле — все это Костя старается делать. Ему точно не надо отвлекаться на какие-то посторонние вопросы и критиковать партнеров. Нужно быть не индивидуалистом, а командным игроком, находить с партнерами общий язык. Иначе не будет развития и прогресса в карьере», — сказал Сметанин «СЭ».

Экс-футболист «Динамо» также высказался о незабитом на 86-й минуте матча 4-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

«А дело агента — разбираться с контрактами и облегчать жизнь своим игрокам, а не лезть в дела команды, обсуждать тренерские решения, и кто сколько передач должен кому отдать. А то все эти комментарии только нервируют прежде всего самих игроков. Что же касается пенальти: если хочешь пробить, бери ответственность, забирай мяч и наноси удар. С этим на самом деле морально справится не каждый», — добавил Сметанин.

22-летний Тюкавин является воспитанником бело-голубых, за основную команду форвард выступает с 2020 года. На его счету 15 голов и 9 голевых передач в сезоне РПЛ-2023/24.

«Зенит» продлил серию матчей в РПЛ без пропущенных мячей до 4. После встречи с московским клубом команда Сергея Семака с 12 очками лидирует в турнирной таблице, «Динамо» с 9 очками — на 2-й строчке.