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«Каждый матч как финал». Парфенов — об игре с «Динамо»

9 июля 2020, 16:58
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Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в 27-м туре Тинькофф чемпионата России.

«Сейчас такая стадия, что каждый матч как финал, — сказал Парфенов в эфире канала «Матч премьер». — Да, если начало чемпионата, ты думаешь, что там доберешь или там. Сейчас расплескивать эмоции, переживать времени нет. Есть следующий матч, где надо играть сражаться. У нас очень плотный график. Конечно, в таком графике больше занимаешься восстановлением. Плюс добавились погодные условия».

Урал — Динамо

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