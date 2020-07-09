Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в 27-м туре Тинькофф чемпионата России.

«Сейчас такая стадия, что каждый матч как финал, — сказал Парфенов в эфире канала «Матч премьер». — Да, если начало чемпионата, ты думаешь, что там доберешь или там. Сейчас расплескивать эмоции, переживать времени нет. Есть следующий матч, где надо играть сражаться. У нас очень плотный график. Конечно, в таком графике больше занимаешься восстановлением. Плюс добавились погодные условия».