Казарцев назначен главным судьей матча «Ахмат» — «Спартак» в 22-м туре РПЛ

Стали известны судейские бригады, которые будут работать на матчах 22-го тура чемпионата России.

На матч между «Спартаком» и «Ахматом» назначен Василий Казарцев, ВАР будет работать Кирилл Левников.

Игра состоится 30 марта на «Ахмат-Арене» в Грозном. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Матч между «Краснодаром» и «Факелом» рассудит Сергей Карасев, ВАР — Андрей Фисенко. На игру «Зенитом» с «Рубином» назначен Павел Кукуян, ВАР — Артем Чистяков.

28 марта (пятница)

«Крылья Советов» — «Локомотив»: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья — Ярослав Хромей; ВАР — Владимир Москалёв; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Юрий Баскаков.

29 марта (суббота)

«Динамо» Москва — «Оренбург»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Михаил Шпильфогель; резервный судья — Владислав Целовальников; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Артём Чистяков; инспектор — Виктор Кулагин.

«Химки» — «Пари НН»: судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Максим Ковалев; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Александр Гончар.

ЦСКА — «Динамо» Махачкала: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Владимир Казьменко.

30 марта (воскресенье)

«Краснодар» — «Факел»: судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Герман Коваленко; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Александр Гвардис.

«Ахмат» — «Спартак»: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Петров; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Зенит» — «Рубин»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Алексей Стипиди, Адлан Хатуев; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Владимир Москалёв; инспектор — Алексей Тюмин.

31 марта (понедельник)

«Акрон» — «Ростов»: судья — Павел Шадыханов, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Сергей Мацюра.

После 21 тура «Краснодар» с 46 очками занимает первое место в турнирной таблице. На второй строчке расположился «Спартак» (43 очка), замыкает тройку «Зенит» (43).