Казарцев назначен главным судьей матча «Ахмат» — «Спартак» в 22-м туре РПЛ
Стали известны судейские бригады, которые будут работать на матчах 22-го тура чемпионата России.
На матч между «Спартаком» и «Ахматом» назначен Василий Казарцев, ВАР будет работать Кирилл Левников.
Игра состоится 30 марта на «Ахмат-Арене» в Грозном. Начало — в 16.30 по московскому времени.
Матч между «Краснодаром» и «Факелом» рассудит Сергей Карасев, ВАР — Андрей Фисенко. На игру «Зенитом» с «Рубином» назначен Павел Кукуян, ВАР — Артем Чистяков.
28 марта (пятница)
«Крылья Советов» — «Локомотив»: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья — Ярослав Хромей; ВАР — Владимир Москалёв; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Юрий Баскаков.
29 марта (суббота)
«Динамо» Москва — «Оренбург»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Михаил Шпильфогель; резервный судья — Владислав Целовальников; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Артём Чистяков; инспектор — Виктор Кулагин.
«Химки» — «Пари НН»: судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Максим Ковалев; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Александр Гончар.
ЦСКА — «Динамо» Махачкала: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Владимир Казьменко.
30 марта (воскресенье)
«Краснодар» — «Факел»: судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Герман Коваленко; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Александр Гвардис.
«Ахмат» — «Спартак»: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Петров; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Зенит» — «Рубин»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Алексей Стипиди, Адлан Хатуев; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Владимир Москалёв; инспектор — Алексей Тюмин.
31 марта (понедельник)
«Акрон» — «Ростов»: судья — Павел Шадыханов, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Сергей Мацюра.
После 21 тура «Краснодар» с 46 очками занимает первое место в турнирной таблице. На второй строчке расположился «Спартак» (43 очка), замыкает тройку «Зенит» (43).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
2
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
10
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
11
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
14
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1