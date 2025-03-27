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Судейство

Казарцев назначен главным судьей матча «Ахмат» — «Спартак» в 22-м туре РПЛ

Сергей Ярошенко
Василий Казарцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стали известны судейские бригады, которые будут работать на матчах 22-го тура чемпионата России.

На матч между «Спартаком» и «Ахматом» назначен Василий Казарцев, ВАР будет работать Кирилл Левников.

Игра состоится 30 марта на «Ахмат-Арене» в Грозном. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Матч между «Краснодаром» и «Факелом» рассудит Сергей Карасев, ВАР — Андрей Фисенко. На игру «Зенитом» с «Рубином» назначен Павел Кукуян, ВАР — Артем Чистяков.

28 марта (пятница)

«Крылья Советов» — «Локомотив»: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья — Ярослав Хромей; ВАР — Владимир Москалёв; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Юрий Баскаков.

29 марта (суббота)

«Динамо» Москва — «Оренбург»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Михаил Шпильфогель; резервный судья — Владислав Целовальников; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Артём Чистяков; инспектор — Виктор Кулагин.

«Химки» — «Пари НН»: судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Максим Ковалев; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Александр Гончар.

ЦСКА — «Динамо» Махачкала: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Владимир Казьменко.

30 марта (воскресенье)

«Краснодар» — «Факел»: судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Герман Коваленко; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Александр Гвардис.

«Ахмат» — «Спартак»: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Петров; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Зенит» — «Рубин»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Алексей Стипиди, Адлан Хатуев; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Владимир Москалёв; инспектор — Алексей Тюмин.

31 марта (понедельник)

«Акрон» — «Ростов»: судья — Павел Шадыханов, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Сергей Мацюра.

После 21 тура «Краснодар» с 46 очками занимает первое место в турнирной таблице. На второй строчке расположился «Спартак» (43 очка), замыкает тройку «Зенит» (43).

Источник: РФС
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РПЛ
Василий Казарцев
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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