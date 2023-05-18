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Сегодня, 17:04

В «Факеле» опровергли информацию о возможном уходе полузащитника Менделя из клуба

Константин Белов
Корреспондент
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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о возможном уходе игрока Андрея Менделя из команды.

Ранее Telegram-канал «Инсайды от Карпа» сообщил о возможном переходе полузащитника в клуб из Северной Македонии.

«Это слухи. Никаких предложений по Андрею Менделю в клуб не поступало. Футболист остается в «Факеле» на следующий сезон», — сказал Котов «СЭ».

В текущем сезоне 28-летний полузащитник провел за «Факел» 24 матча и не отметился результативными действиями.

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РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
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Ахмат – Химки
 - : -
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Кр. Советов – Урал
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Спартак – ЦСКА
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Краснодар – Ростов
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