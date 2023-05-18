В «Факеле» опровергли информацию о возможном уходе полузащитника Менделя из клуба

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о возможном уходе игрока Андрея Менделя из команды.

Ранее Telegram-канал «Инсайды от Карпа» сообщил о возможном переходе полузащитника в клуб из Северной Македонии.

«Это слухи. Никаких предложений по Андрею Менделю в клуб не поступало. Футболист остается в «Факеле» на следующий сезон», — сказал Котов «СЭ».

В текущем сезоне 28-летний полузащитник провел за «Факел» 24 матча и не отметился результативными действиями.