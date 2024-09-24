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Кавазашвили — о Латышонке: «Зенит» приобрел золотого мальчика»

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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил способности голкипера «Зенита» Евгения Латышонка, включенного в расширенный список сборной России.

— «Зенит» приобрел золотого мальчика — Евгения Латышонка. Он уже очень хорош в своем деле. Это лучший российский вратарь за последние годы. «Зенит» вообще молодцы! Они не только иностранцев покупают, но и лучших российских футболистов. «Зенит» на высочайшем уровне организовал работу на трансферном рынке. Они и лучшего российского нападающего забрали — Соболева из «Спартака», — сказал Кавазашвили Metaratings.ru.

26-летний Латышонок перешел в «Зенит» из калининградской «Балтики» в летнее трансферное окно. В девяти матчах РПЛ в сезоне-2024/25 он пропустил два мяча.

Источник: Metaratings.ru
Анзор Кавазашвили
ФК Зенит
Евгений Латышонок
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«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
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«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
16
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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Оренбург – Пари НН
 - : -
27.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 - : -
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
28.09 20:00
Ростов – Акрон
 - : -
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Кр. Советов – Химки
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Динамо Мх – Динамо
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Максим Глушенков

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Локомотив

 7
Манфред Угальде

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П
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Зенит

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