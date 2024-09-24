Кавазашвили — о Латышонке: «Зенит» приобрел золотого мальчика»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил способности голкипера «Зенита» Евгения Латышонка, включенного в расширенный список сборной России.

— «Зенит» приобрел золотого мальчика — Евгения Латышонка. Он уже очень хорош в своем деле. Это лучший российский вратарь за последние годы. «Зенит» вообще молодцы! Они не только иностранцев покупают, но и лучших российских футболистов. «Зенит» на высочайшем уровне организовал работу на трансферном рынке. Они и лучшего российского нападающего забрали — Соболева из «Спартака», — сказал Кавазашвили Metaratings.ru.

26-летний Латышонок перешел в «Зенит» из калининградской «Балтики» в летнее трансферное окно. В девяти матчах РПЛ в сезоне-2024/25 он пропустил два мяча.