Кавазашвили назвал громкие высказывания в прессе о трансфере Мартинса «сплетнями»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о выкупе трансфера Кристофера Мартинса московским клубом у «Янг Бойз».

«То, что «Спартак» делает, им виднее, мы только можем гадать. А наши догадки и громкие высказывания на страницах прессы — это уже сплетни. Поэтому я не хотел бы об этом говорить. «Спартак» — это профессиональное футбольное объединение, поэтому все их действия пускай они сами обдумывают, полезно ли это для них или нет. Если он будет постоянно играть в основе и будет лучше российского воспитанника, мы будем только приветствовать. Не будет — придется на его место ставить российского футболиста, который стоит дешевле на трансферном рынке», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Контракт рассчитан до конца июня 2026 года. Мартинс был арендован «Спартаком» в феврале 2022 года. За это время он провел 14 матчей, в которых забил гол и сделал три результативные передачи