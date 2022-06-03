Умяров рассказал, что Каттани изменил макароны в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в интервью «СЭ» рассказал про изменения, которые произошли в клубе при спортивном директоре Луке Каттани.

«Лука, когда приехал, конкретно поменял пасту в «Спартаке». Он ее каждый день ест — на завтрак, на обед, на ужин! Она аль денте стала. Даже я стал ее есть каждый день. Делает обычные спагетти, к которым модно добавить томатный соус или болоньезе. Но если их хотя бы на секунду перевариваю, то он говорит: «Все, в мусорку», — сказал Умяров «СЭ».

В прошедшем сезоне «Спартака» занял 10-е место в Тинькофф Российской премьер-лиге, набрав 38 очков в 30 матчах.