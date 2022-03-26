Кавазашвили назвал большой ошибкой отказ Рассказова переходить в «Венецию»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что защитник «Спартака» Николай Рассказов зимой мог перейти в «Венецию».

«Рассказов мог бы проявить себя в «Венеции». Не могу понять, почему он отказался. Парню надо играть в основном составе. Он очень жесткий, работоспособный футболист. Из-за санкций он уже ничего не может сделать. Я абсолютно уверен, что своим отказом он совершил большую ошибку. Его не приглашают в элитный зарубежный клуб, его приглашают в более слабую команду. Но это не значит, что в европейском футболе второй и третий дивизион слабее, чем наш чемпионат. Там дивизионы очень сильные, особенно в Англии. У них налаженная система подготовки в детских спортивных школах. Если Николай считает зазорным играть в «Венеции», то зря», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Александрой Ланцетовой.

«Венеция» после 29 сыгранных матчей в серии A имеет на своем счету 22 очка и располагается в зоне вылета на 18-й позиции.

Ранее на этой неделе клубы серии A приняли мораторий на подписание контрактов с футболистами из РПЛ и УПЛ, несмотря на дополнительное разрешение ФИФА подписывать игроков, решивших покинуть российские и украинские команды.