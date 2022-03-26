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Сегодня, 13:56

Дубль Яковлева принес ЦСКА победу над «Нижним Новгородом» в товарищеском матче

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владислав Яковлев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» в товарищеском матче — 2:0.

В составе армейцев дублем отличился нападающий Владислав Яковлев.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 42 очками в 22 матчах, «Нижний Новгород» идет на 11-й строчке с 24 очками в 22 играх.

После паузы на матчи сборных армейцы дома сыграют с «Уралом» (3 апреля), а «Нижний Новгород» на выезде встретится с «Ростовом» (2 апреля).

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА — «Нижний Новгород» — 2:0 (0:0)

Голы: Яковлев, 68 (1:0). Яковлев, 71 (2:0).

ЦСКА: Тороп, Лукин, Елеев, Щенников, Марио Фернандес (З.Тарба, 46), Обляков (Р.Дауров, 46), Багринцев (Е.Ушаков, 71), Гбамен (Н.Ермаков, 46), Ахметов, Эджуке, Яковлев.

Предупреждения: З.Тарба, 64. Н.Ермаков, 74. Лукин, 85.

26 марта. Москва. Стадион «Октябрь».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Англия
Швейцария

П1

23%

1.75

ИТБ1 (1.5)

16%

1.95

Обе забьют - да

15%

2.07
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Нидерланды
Дания

П1

18%

1.90

Обе забьют - да

17%

1.92

ТБ 2.0

13%

1.52
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Франция 2
Кот-д`Ивуар 1
Матч завершен

ТБ 2.5

21%

1.90

П1

19%

1.39

X2

11%

3.00
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ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
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Федор Смолов

Динамо

 10
П
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Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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