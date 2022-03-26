Дубль Яковлева принес ЦСКА победу над «Нижним Новгородом» в товарищеском матче

ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» в товарищеском матче — 2:0.

В составе армейцев дублем отличился нападающий Владислав Яковлев.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 42 очками в 22 матчах, «Нижний Новгород» идет на 11-й строчке с 24 очками в 22 играх.

После паузы на матчи сборных армейцы дома сыграют с «Уралом» (3 апреля), а «Нижний Новгород» на выезде встретится с «Ростовом» (2 апреля).

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА — «Нижний Новгород» — 2:0 (0:0)

Голы: Яковлев, 68 (1:0). Яковлев, 71 (2:0).

ЦСКА: Тороп, Лукин, Елеев, Щенников, Марио Фернандес (З.Тарба, 46), Обляков (Р.Дауров, 46), Багринцев (Е.Ушаков, 71), Гбамен (Н.Ермаков, 46), Ахметов, Эджуке, Яковлев.

Предупреждения: З.Тарба, 64. Н.Ермаков, 74. Лукин, 85.

26 марта. Москва. Стадион «Октябрь».