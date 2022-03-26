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Червиченко — о Рассказове: «Он решил, что лучше быть мальчиком для битья в «Спартаке»

Червиченко отреагировал на новость о том, что Рассказов зимой мог перейти в «Венецию»
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что защитник Николай Рассказов зимой мог перейти в «Венецию».

«Если такое предложение действительно было, то условия были раза в три меньше чем в «Спартаке». «Венеция» очень небогатый клуб, и я не думаю, что могли предложить какие-то серьезные деньги. Видимо, Рассказов решил, что лучше сидеть мальчиком для битья в «Спартаке», чем получать раза в два или три меньше в «Венеции». Если бы меня спросили о возможности такого трансфера до того, как «Фиорентина» купила Кокорина, я бы еще поставил это под сомнение. После этой покупки я верю в любой бред. Но Рассказов не такой уж и плохой защитник, каким его постоянно выставляют в «Спартаке». Просто это такой тренд «Спартака» — выбрать себе жертву, вешать всех собак и обвинять во всем. Я думаю, что ему надо обязательно менять команду. На примере Языджи можно понять, насколько в одном клубе может быть одна игра и одни показатели, а в другом — совершенно другие», — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Венеция» после 29 сыгранных матчей в серии A имеет на своем счету 22 очка и располагается в зоне вылета на 18-й позиции.

Ранее на этой неделе клубы серии A приняли мораторий на подписание контрактов с футболистами из РПЛ и УПЛ, несмотря на дополнительное разрешение ФИФА подписывать игроков, решивших покинуть российские и украинские команды.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Англия
Швейцария

П1

23%

1.75

ИТБ1 (1.5)

16%

1.95

Обе забьют - да

15%

2.07
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Нидерланды
Дания

П1

18%

1.90

Обе забьют - да

17%

1.92

ТБ 2.0

13%

1.52
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Франция 2
Кот-д`Ивуар 1
Матч завершен

ТБ 2.5

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П1

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X2

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2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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