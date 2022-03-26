Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что защитник Николай Рассказов зимой мог перейти в «Венецию».

«Если такое предложение действительно было, то условия были раза в три меньше чем в «Спартаке». «Венеция» очень небогатый клуб, и я не думаю, что могли предложить какие-то серьезные деньги. Видимо, Рассказов решил, что лучше сидеть мальчиком для битья в «Спартаке», чем получать раза в два или три меньше в «Венеции». Если бы меня спросили о возможности такого трансфера до того, как «Фиорентина» купила Кокорина, я бы еще поставил это под сомнение. После этой покупки я верю в любой бред. Но Рассказов не такой уж и плохой защитник, каким его постоянно выставляют в «Спартаке». Просто это такой тренд «Спартака» — выбрать себе жертву, вешать всех собак и обвинять во всем. Я думаю, что ему надо обязательно менять команду. На примере Языджи можно понять, насколько в одном клубе может быть одна игра и одни показатели, а в другом — совершенно другие», — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Венеция» после 29 сыгранных матчей в серии A имеет на своем счету 22 очка и располагается в зоне вылета на 18-й позиции.

Ранее на этой неделе клубы серии A приняли мораторий на подписание контрактов с футболистами из РПЛ и УПЛ, несмотря на дополнительное разрешение ФИФА подписывать игроков, решивших покинуть российские и украинские команды.