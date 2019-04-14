"Катя, куда носки отправить?" Болельщики - жене Новосельцева

Болельщики отправили сообщение жене полузащитника "Ростова" Ивана Новосельцева Катерину перед матчем 23-го тура премьер-лиги против "Спартака". Они подготовили баннер с надписью: "Катя, куда носки отправить?"
Это является отсылкой к рассказу Новосельцевой в эфире программы "Пусть говорят". В интервью она сообщила, что игрок "Ростова" сбежал от нее и забрал практически все вещи из московской квартиры.
Вот фото, которое я получила пару часов назад и страница девушки, которая мне это фото прислала ! А ведь ранее мне писали болельщики Ростова , что я беспочвенно заявила, что в городе я не ощущаю достаточную поддержку от людей и наговариваю на них. Теперь делайте выводы сами, поддержка ли это для беременной девушки.
"Новосельцев, верни носки!" Болельщицы "Уфы" заступились за жену игрока