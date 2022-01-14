Иван Сергеев провел первую тренировку в составе «Зенита»

Новичок «Зенита» Иван Сергеев провел первую тренировку в составе команды, сообщает пресс-служба клуба.

Иван Сергеев провел первую тренировку в составе «Зенита» ? #ГазпромТренировочныеСборы — ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 14, 2022

13 января сине-бело-голубые вылетели в ОАЭ. На первых зимних сборах будут работать 28 футболистов.

Команда будет тренироваться в Дубае до 25 января и проведет серию товарищеских матчей — против футбольного клуба «Эмирейтс» (19 января), болгарского «Ботева» (22 января) и словацкой «Жилины» (25 января).