Каттани рассказал, какую функцию в «Спартаке» выполняет алжирец Антар Яхья

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани во время пресс-конференции рассказал, какую функцию в клубе выполняет алжирец Антар Яхья.

— В клуб пришел Яхья, у него неоднозначная репутация. Почему именно он?

— Его функция простая — директор академии. Я тоже беру ответственность за это решение. По Реброву тоже было мое решения. Яхья пришел в французскую команду, где не было ничего. Для Федуна очень важно развивать академию. Он однажды спросил меня, знаю ли я человека с международным опытом, который может развивать академию. Я вспомнил, что Яхья с нуля построил академию, и связал его с Федуном. Во Франции очень высокий уровень молодежного футбола, там не так просто с этим разобраться.