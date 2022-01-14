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Сегодня, 16:13

Каттани рассказал подробности своего контракта со «Спартаком»

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани на пресс-конференции рассказал, от чего зависит срок его контракта с клубом.

— Какой у вас срок контракта? Сколько нужно времени, чтобы построить команду, какой вы ее видите?

— Информация про мой контракт до конца года? Это неправда. Срок моего контракта зависит от степени удовлетворенности моей работой. Как только руководители почувствуют, что я делаю что-то не то, Федун может позвонить и сказать «спасибо». Уйду ли я если только владелец меня попросит? Такой договоренности у нас нет, мне никакой планки не ставили. Я понимаю, какая у нас цель. Мы не обсуждали это с Федуном, хотя каждый из нас понимает без слов друг друга.

Каттани стал новым спортивным директором «Спартака» 21 декабря 2021 года. Последние пять сезонов он возглавлял скаутский отдел «ПСЖ».

ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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