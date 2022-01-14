Каттани рассказал подробности своего контракта со «Спартаком»

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани на пресс-конференции рассказал, от чего зависит срок его контракта с клубом.

— Какой у вас срок контракта? Сколько нужно времени, чтобы построить команду, какой вы ее видите?

— Информация про мой контракт до конца года? Это неправда. Срок моего контракта зависит от степени удовлетворенности моей работой. Как только руководители почувствуют, что я делаю что-то не то, Федун может позвонить и сказать «спасибо». Уйду ли я если только владелец меня попросит? Такой договоренности у нас нет, мне никакой планки не ставили. Я понимаю, какая у нас цель. Мы не обсуждали это с Федуном, хотя каждый из нас понимает без слов друг друга.

Каттани стал новым спортивным директором «Спартака» 21 декабря 2021 года. Последние пять сезонов он возглавлял скаутский отдел «ПСЖ».