Кассьерра: «Очень доволен тем, что подписал новый контракт с «Зенитом»

Форвард «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал продление контракта с петербургским клубом.

— Я очень рад! С первого дня чувствовал себя здесь как дома, — приводит слова Кассьерры официальный сайт клуба. — Во всех интервью повторяю одни и те же слова о том, что я счастлив в Петербурге, и моя семья тут счастлива. Я подписал новый контракт, и теперь самое важное — как следует подготовиться к возобновлению сезона и матчу против «Спартака», который обещает быть очень непростым.

— Почему приняли такое решение?

— Я считаю, что еще достаточно молод. Когда я принял решение приехать сюда в Россию, то с первого дня чувствовал себя очень комфортно. И провел тут уже почти три года. Самое главное для меня — поскольку у меня есть семья, есть сын — это спокойствие. И мы принимали это решение вместе с семьей, потому что именно они во всем оказывают мне безусловную поддержку. И самое главное — я очень доволен тем, что подписал новый контракт.

2 февраля «Зенит» объявил о продлении контракта с 26-летним колумбийцем до конца сезона-20206/27.

Кассьерра присоединился к «Зениту» 30 июня 2022 года. В составе петербуржцев26-летний колумбиец провел 56 матчей, забив в них 21 мяч и отдав 11 голевых передач. Вместе с сине-бело-голубыми он завоевал титул чемпионов России и два Суперкубка страны.

В этом сезоне Кассьерра возглавляет гонку бомбардиров РПЛ: на его счету 14 голов в 16 играх чемпионата страны.