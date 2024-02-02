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2 февраля, 22:16

Кассьерра: «Очень доволен тем, что подписал новый контракт с «Зенитом»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал продление контракта с петербургским клубом.

— Я очень рад! С первого дня чувствовал себя здесь как дома, — приводит слова Кассьерры официальный сайт клуба. — Во всех интервью повторяю одни и те же слова о том, что я счастлив в Петербурге, и моя семья тут счастлива. Я подписал новый контракт, и теперь самое важное — как следует подготовиться к возобновлению сезона и матчу против «Спартака», который обещает быть очень непростым.

— Почему приняли такое решение?

— Я считаю, что еще достаточно молод. Когда я принял решение приехать сюда в Россию, то с первого дня чувствовал себя очень комфортно. И провел тут уже почти три года. Самое главное для меня — поскольку у меня есть семья, есть сын — это спокойствие. И мы принимали это решение вместе с семьей, потому что именно они во всем оказывают мне безусловную поддержку. И самое главное — я очень доволен тем, что подписал новый контракт.

2 февраля «Зенит» объявил о продлении контракта с 26-летним колумбийцем до конца сезона-20206/27.

Кассьерра присоединился к «Зениту» 30 июня 2022 года. В составе петербуржцев26-летний колумбиец провел 56 матчей, забив в них 21 мяч и отдав 11 голевых передач. Вместе с сине-бело-голубыми он завоевал титул чемпионов России и два Суперкубка страны.

В этом сезоне Кассьерра возглавляет гонку бомбардиров РПЛ: на его счету 14 голов в 16 играх чемпионата страны.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2024-02-02-mateo-kasserra-nadeyus-bolelshchiki-zenita-rady-tak-zhe-kak-i-ya-seychas-.htm
Матео Кассьерра
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Краснодар

 8
П
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