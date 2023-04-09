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Сегодня, 17:40

Каряка о походе «Крыльев» в церковь перед победой над «Сочи»: «Совместили приятное с полезным»

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Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Андрей Каряка прокомментировал «СЭ» поход футболистов команды в церковь перед матчем 22-го тура РПЛ, в котором самарцы одолели «Сочи» (2:1).

«У меня в карьере был подобный случай. Помню, что мы командой сходили. После этого мы выиграли. Понятно, что кто-то из ребят по отдельности ходит перед играми. Именно в команде у нас был только один такой случай. Год не вспомню, и это по желанию. Понятно, что есть католики, мусульмане. Не то чтобы я это одобряю, но в этом ничего плохого нет. Каждый сам выбирает, во что ему верить. Сегодня же вербное воскресенье. Возможно, это связано с праздником. Совместили приятное с полезным», — сказал Каряка корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Крылья Советов» одержали первую победу в РПЛ в 2023 году и прервали серию без побед (1 ничья и 4 поражения).

Самарцы идут на 12-м месте в турнирной таблице с 24 очками. В следующем туре команда примет на своем поле «Химки», матч состоится 15 апреля.

Андрей Каряка
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Сочи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 1 : 2
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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