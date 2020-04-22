Каррера поблагодарил за поздравления и показал свой праздничный торт

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера опубликовал новую фотографию в Instagram. Главный тренер АЕК поблагодарил всех за поздравления. Также он показал свой праздничный торт.

— Спасибо вам всем за поздравления с днем рождения, — написал итальянец.

Сегодня Массимо Каррере исполнилось 56 лет. Итальянец, ныне работающий главным тренером АЕК, вошел в тренерский штаб «Спартака» в июле 2016 года, а с середины августа стал главным тренером команды. Под его руководством красно-белые в 2017 году стали чемпионами России и победили в Суперкубке страны. Золото национального первенства стало для красно-белых первым за 16 лет.

Каррера покинул «Спартак» в октябре 2018 года, а с конца декабря 2019 стал главным тренером греческого клуба.