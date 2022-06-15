Валерий Карпин рассказал о своем будущем в «Ростове»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин заявил, что продолжит работу в клубе в следующем сезоне.

«Находимся на сборах, в работе. В нынешней ситуации понятно, что будем здесь, в Ростове, и никуда не поедем. Разве что на товарищеские матчи. Я уже начал и продолжу сезон во главе «Ростова». Кто меня с кем-то связывал, все вопросы им», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

Карпин возглавил «Ростов» 19 декабря 2017 года. В августе 2021-го из-за работы в сборной специалист покинул клуб. В марте 2022 года Карпин вернулся на пост главного тренера «Ростова».

В сезоне-2021/2022 «Ростов» занял 9-е место в РПЛ, набрав 38 очков.