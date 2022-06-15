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Валерий Карпин рассказал о своем будущем в «Ростове»

Тренер Валерий Карпин заявил, что продолжит работать в «Ростове»
Читать «СЭ» в
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин заявил, что продолжит работу в клубе в следующем сезоне.

«Находимся на сборах, в работе. В нынешней ситуации понятно, что будем здесь, в Ростове, и никуда не поедем. Разве что на товарищеские матчи. Я уже начал и продолжу сезон во главе «Ростова». Кто меня с кем-то связывал, все вопросы им», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

Карпин возглавил «Ростов» 19 декабря 2017 года. В августе 2021-го из-за работы в сборной специалист покинул клуб. В марте 2022 года Карпин вернулся на пост главного тренера «Ростова».

В сезоне-2021/2022 «Ростов» занял 9-е место в РПЛ, набрав 38 очков.

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
0
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
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21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
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21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
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 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Уфа

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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 23 1 4
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