Корреспонденты официального сайта УЕФА назвали 50 самых перспективных футболистов Европы, которые могут успешно проявить себя в 2020 году.

В их число вошли четыре футболиста российской премьер-лиги — Зурико Давиташвили, Арнор Сигурдссон, Магомед-Шапи Сулейманов и Вадим Карпов.

Зурико Давиташвили (Грузия, «Рубин», 18 лет)

«Прыжок полузащитника из грузинской лиги в российскую прошел достаточно легко. Сын нападающего Сулико Давиташвили уже играет за первую сборную».

Арнор Сигурдссон (Исландия, ЦСКА, 20 лет)

«Самый молодой исландский участник Лиги чемпионов в истории, в октябре полузащитник забил первый гол за сборную».

Магомед-Шапи Сулейманов (Россия, «Краснодар», 20 лет

«Форвард из Дагестана ростом 171 см, Сулейманов пробился в молодежную сбоорную России и регулярно забивает за первую команду амбициозного «Краснодара».

Вадим Карпов (Россия, ЦСКА, 17 лет)

«Доморощенный талант стал самым молодым защитником в высшем российском дивизионе в возрасте 17 лет и 70 дней, и уже является основным защитником армейцев».

Полный список молодых талантов доступен на официальном сайте УЕФА.