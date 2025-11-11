Карпин заявил, что хотел бы пригласить тренера «Ростова» Альбу в штаб «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин признался, что хотел бы пригласить в тренерский штаб команды главного тренера «Ростова» Джонатана Альбу.

— Контракт у него заканчивается, но еще не закончился. Возможно, ему предложат продление. Поэтому будем смотреть по факту. Да, я его летом хотел в «Динамо» видеть. У меня была договоренность, что не только он, но и все помощники остаются в «Ростове», — цитирует Карпина «РБ Спорт».

43-летний Альба возглавил «Ростов» после ухода Карпина в феврале 2025 года. Ранее испанец входил в тренерский штаб ростовчан. Также с лета 2021 года он входит в штаб Карпина в сборной России.

После 15 туров «Ростов» с 18 очками занимает девятое место в РПЛ. «Динамо» (17) идет десятым в турнирной таблице.