Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

11 ноября, 12:40

Карпин заявил, что хотел бы пригласить тренера «Ростова» Альбу в штаб «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин признался, что хотел бы пригласить в тренерский штаб команды главного тренера «Ростова» Джонатана Альбу.

— Контракт у него заканчивается, но еще не закончился. Возможно, ему предложат продление. Поэтому будем смотреть по факту. Да, я его летом хотел в «Динамо» видеть. У меня была договоренность, что не только он, но и все помощники остаются в «Ростове», — цитирует Карпина «РБ Спорт».

43-летний Альба возглавил «Ростов» после ухода Карпина в феврале 2025 года. Ранее испанец входил в тренерский штаб ростовчан. Также с лета 2021 года он входит в штаб Карпина в сборной России.

После 15 туров «Ростов» с 18 очками занимает девятое место в РПЛ. «Динамо» (17) идет десятым в турнирной таблице.

Источник: «РБ Спорт»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
Читайте также
В Италии назвали Украину единственным напавшим на НАТО государством
Стал лысым на удачу, отказал в скидке по новому контракту и может не договориться с «Рейнджерс». Что происходит с Артемием Панариным
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Блогер Катрич рассказала о сравнении с Холанном
Литва запретила въезд рэперу Моргенштерну на 10 лет
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • bvp

    Гусю хана.

    11.11.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Пусти козла в огород,он всю стаю приведёт,а сам смоется!Гапонишка!Кто из его игроков заиграл в Динамо?Давай ишшо!Надо всех пристроить!В динамо год открытых дверей!Приглашают всех желающих!

    11.11.2025

  • Alextgn

    РЕСПЕКТ!!!

    11.11.2025

  • Alextgn

    На хрена он нужен, и так еле сдыхались!!!

    11.11.2025

  • Фирсыч

    Раздевалке. Бабы на плакатах голые?

    11.11.2025

  • Степочкин

    Я думаю и тетю Зину уборщицу надо притянуть из Ростова, уж очень она хорошо полы в раздивалке ростовчан моет. И плакаты с бабами тоже прихватить, теперь в будут в Динамо висеть.

    11.11.2025

  • Бен Ричардс

    Если Валера не может уверенно работать без игроков и тренеров "Ростова", то ему прямая дорога обратно в "Ростов". Правда теперь его уже туда не пригласят.

    11.11.2025

  • knight templar

    Конечно нужно приглашать альбу в динамо, только не вместе с валеркой, а вместо валерки

    11.11.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Так он там сидел,пока не выгнали!

    11.11.2025

  • KlimA

    А Валера то зачем тогда в Динамо нужен, если без Альбы он ноль?

    11.11.2025

  • инок

    Хорошо Карпин устроился. Две зарплаты, и ни на одной работе ничего особенного от него не требуется. Тут-то он Альбу и пригласил в Динамо)

    11.11.2025

  • MMT

    Ну, я надеюсь, что он его хочет пригласить на должность главного тренера?

    11.11.2025

  • wam

    А почему спортдир Спартака не рассматривает Альбу главным тренером вместо Станковича,

    11.11.2025

  • DemolisherAjax

    Правильно,только приглашай его вместо себя :)

    11.11.2025

  • Derbist

    Горе-журналист всего лишь добавил одно "бы" и весь смысл поменялся.

    11.11.2025

  • Ikar

    Ростов 2 с буквой Д на груди продолжает укрепляться .

    11.11.2025

  • Nik

    а потом вместе на выход

    11.11.2025

  • Slim Tallers

    У Альбы в декабре заканчивается контракт. Из Карпина тренер никакой,вот и перетащит Альбу к себе. Жаль Ростов,толковый тренер уйдёт спасать физрука.

    11.11.2025

  • Александр Солодовников

    Кирдык пропал Ростов растащут по кусочкам...

    11.11.2025

  • fatka

    Может еще ключи от квартиры где деньги лежат(Остап Бендер)!

    11.11.2025

  • инок

    "Я нашу сборную тренирую, а Динамо это так для души, туда и нужен Альба" - Сказал Карпин.

    11.11.2025

  • Opilki

    А при чем здесь Армавир? Это Краснодарский край вообще-то.

    11.11.2025

  • Opilki

    Может и жену его пусть в штаб зачислят, менеджером.

    11.11.2025

  • Skorz.

    Валера конечно юморист !))) Не плохо бы знать , а сам Валера , при схожих обстоятельствах , пойдет вместе со своей свитой в штаб /к примеру/ Талалаева ?)))

    11.11.2025

  • ksn

    Карпину бы за свое место придержаться)) думаю, если б не ситуация на Уркаине , то Валера вернулся бы в Армавир)

    11.11.2025

  • Горын

    Тем более Ростов, в таблице, повыше ДНища.

    11.11.2025

  • А где Субулька?

    Валера, скорее всего, это Альба пригласит тебя в тренерский штаб Ростова.

    11.11.2025

    • Аршавин: «Состав у «Зенита» становится немного хуже. Нет глубины»

    Григорян — о Станковиче и его штабе в матче с «Ахматом»: «Пусть обижаются, но они вели себя как цыгане»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости