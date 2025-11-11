Григорян — о Станковиче и его штабе в матче с «Ахматом»: «Пусть обижаются, но они вели себя как цыгане»

Российский тренер и футбольный эксперт Александр Григорян высказался о поведении возглавляющего «Спартак» Деяна Станковича и его штаба в матче с «Ахматом» (2:1) в 15-м туре РПЛ.

«Я обсуждал матч в живом эфире, и в конце матча мы подходим, чтобы опять в эфир выйти, за десять минут до конца. И я оказался в полутора метрах от этой банды Станковича. Пусть обижаются, но они вели себя как цыгане. Мне это так неприятно было. Он себя так ведет, а их же много, помощников. Они себя вели просто как цыгане. Смотришь и думаешь: «Это что вообще такое?» Просто орут, кричат, выбегают», — сказал Григорян на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После матча Станкович вступил в перепалку с журналистом во время флеш-интервью. Поводом для конфликта стал вопрос репортера о том, что сербский специалист кричал судье в конце игры.