Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

11 ноября, 12:53

Григорян — о Станковиче и его штабе в матче с «Ахматом»: «Пусть обижаются, но они вели себя как цыгане»

Руслан Минаев

Российский тренер и футбольный эксперт Александр Григорян высказался о поведении возглавляющего «Спартак» Деяна Станковича и его штаба в матче с «Ахматом» (2:1) в 15-м туре РПЛ.

«Я обсуждал матч в живом эфире, и в конце матча мы подходим, чтобы опять в эфир выйти, за десять минут до конца. И я оказался в полутора метрах от этой банды Станковича. Пусть обижаются, но они вели себя как цыгане. Мне это так неприятно было. Он себя так ведет, а их же много, помощников. Они себя вели просто как цыгане. Смотришь и думаешь: «Это что вообще такое?» Просто орут, кричат, выбегают», — сказал Григорян на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Деян Станкович.Срывы Станковича уже не удивляют. Но в Грозном больше вопросов к комментатору «Матч ТВ»

После матча Станкович вступил в перепалку с журналистом во время флеш-интервью. Поводом для конфликта стал вопрос репортера о том, что сербский специалист кричал судье в конце игры.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Деян Станкович
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Григорян
Читайте также
Стал лысым на удачу, отказал в скидке по новому контракту и может не договориться с «Рейнджерс». Что происходит с Артемием Панариным
Блогер Катрич рассказала о сравнении с Холанном
Литва запретила въезд рэперу Моргенштерну на 10 лет
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
В Италии назвали Украину единственным напавшим на НАТО государством
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ 15-й тур: «Балтика» — «Краснодар», «Ахмат» — «Спартак» и другие матчи
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Belousov

    Ну вот уж не этому быдлу что-то про поведение других кукарекать. Григорян любому цыгану фору даст

    12.11.2025

  • svs

    Григорян националист! Судить его и наказать.

    12.11.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    Ай-ай-ай, как не стыдно ничего не знать о величайшем тренере современности! Они всегда в одном списке - Фергюссон, Гвардиола, Энрике, ГРИГОРЯН, Анчелотти:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

    12.11.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    Станкович, конечно, истеричная фурия, только не Григоряну, "великому" эксперту и "великому" тренеру об этом рассуждать!

    12.11.2025

  • Denizzz77

    сказал армянин с цыганской прической в цыганской рукашке и с цыганским ремнем. ты на себя в зеркало посмотри, клоун

    12.11.2025

  • fell62

    Почему как ? Они и есть цыгане )))

    11.11.2025

  • richardford

    Правильно Григорян сказал, я бы добавил-вели себя как свиньи Станкович, Сакич...

    11.11.2025

  • Valery I

    кто такой Григорян? кто знает его? матч тв???

    11.11.2025

  • alur66

    Кто такой Григорян-ноль чмошное. С какими то девочками -что разок выиграл-и великим чмошным стратегом себя возомнил-напесрточник от футбола.

    11.11.2025

  • NapoliFC

    Проплаченные из каждого утюга лезут:)

    11.11.2025

  • Фирсыч

    Причём здесь СЭ? Григорян комментировал матч с бровки для Матч ТВ. Они выбрали его для комментария. Мостовой вряд ли согласился бы лететь в Грозный. Не царское это дело.

    11.11.2025

  • Фирсыч

    Прочитай, что написано, тогда узнаешь.

    11.11.2025

  • Фирсыч

    :thumbsup:

    11.11.2025

  • Grinopel

    Цыгане, понтующиеся на итальянском, но так и не выучившие родственного русского. Село вонючее.

    11.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Эксперд со срач-тв выдерживает строгую линию своих работодателей. Срач экспресс вторит им в унисон.

    11.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Пиши на русском. Язык осла люди не понимают.

    11.11.2025

  • Millwall82

    а как сам-то отреагировал на петуха)

    11.11.2025

  • Иван Л.

    Вообще, секс ыкспердов на помойке ищет. Ну ладно Царь, пусть трындит. Он К тото есть, большой игрок был, ну несет ересь, ну и хсним. А это вообще кто? Сын Артёма бухаева? Ну похоже на то

    11.11.2025

  • Иван Л.

    Вне зависимости от ситуации, чья бы мычала, уж точно по себе судит, бо именно и есть цыган в худшем понимании. Да и вообще никто. Нашли ыкспеда

    11.11.2025

  • ANTI BOMG

    К Гриноряну не особо лотношусь, чтобы очень, но в чем он неправ, если ему надо сходить?

    11.11.2025

  • ANTI BOMG

    так они и есть цыгане! по национальности, вроде, сербы, а интервью дают на итальянском, на аглицком. позорище!

    11.11.2025

  • руслан магомедов

    чмарташка да в каждом матче чмартагу засуживают. Валите в тельавив к отцам оснвателям. Вы не поняли что вас ненавидят.

    11.11.2025

  • руслан магомедов

    чмарташка вздернись. Чемпионами все равно не будите. Газпром все купил.

    11.11.2025

  • руслан магомедов

    это чмарташки от свиней ничем не отличаются. Можешь это сказать в лицо цыгану. Сразу кишки на кулак намотают.

    11.11.2025

  • руслан магомедов

    чмартаги , а скажите на фуга даянка-хряк припер в чмартаг голов десять своих подсвинков? Они что тренеры, они орда свиней визжащих весь матч. Особенно "лютый" мелкий в очочках, видно давно в ...ыло не получал. чмарташки не отвечайте , помните мне это в радость ваши высеры.

    11.11.2025

  • Бен Ричардс

    Судя по словам Григоряна, почему-то наблюдал он не безобразное судейство Чистякова (что отмечают все, кто смотрел), а только реакцию на него скамейки "Спартака". Кстати, не помню, чтобы этот "эксперт" активно-негативно комментировал откровенно хамское поведение на всю страну "полевого командира" в интервью сразу после поражения от Хорватии на ЧМ 2018г. (их легко и сейчас найти в интернете) и агрессивное поведение во время матчей тренеров "Зенита", когда судьи по их мнению выносят неправильные решения. Видимо считает, что про тренеров "Спартака" и цыган ему можно "чесать" безбоязненно.

    11.11.2025

  • perez-kb

    Может у него лопатник подрезали, а он намекает как бы....

    11.11.2025

  • Diman_madridista

    Да кто его заметит чтобы еще на него обижаться. Станкович его точно не знает

    11.11.2025

  • DemolisherAjax

    Слова "тренер" и "футбольный эксперт" не должны стоять рядом с фамилией Григорян,а вот слово балабол очень подойдет :)

    11.11.2025

  • korkodil

    Нужно цивилизованно подкупать судей, а не орать как цыгане на бровке. :sunglasses: :sunglasses:

    11.11.2025

  • ALEX1984

    Так цыгане и есть .

    11.11.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Чего там петух кукарекает?

    11.11.2025

  • Saypin

    Пусть Григорян не обижается, но он должен сходить на х

    11.11.2025

  • hattabysh

    Никому не нужный бездарь, критикует востребованных тренеров) Он на игре то хоть был или подпевает, чтобы с канала не поперли?

    11.11.2025

  • ровнов

    Пусть необижается. А кто такой Григорян?

    11.11.2025

  • Ю.Ю.

    Цыгане вполне могут подать в суд на Григоряна. Сравнение со Станковичем они могут счесть за оскорбление))

    11.11.2025

  • Maxim B

    А,чем армяне от цыган отличаются,ничем

    11.11.2025

  • spartsmen

    Станкович: от Григоряна слышу...

    11.11.2025

  • Opilki

    А где Романцев? Почему не выскажется по поводу этого позорища? Это же он с этим цыганом лобызался прилюдно. Или он считает, что такое поведение в России нормально? Григорян красавчик, назвал вещи своими именами.Респект!

    11.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Позолоти ручку красавчик

    11.11.2025

  • фанат

    Ну т.е. цыгане резанные. Ждём дополнения.

    11.11.2025

    • Карпин заявил, что хотел бы пригласить тренера «Ростова» Альбу в штаб «Динамо»

    Защитник дзержинского «Арсенала» Орешкевич отправился на просмотр в «Рубин»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости