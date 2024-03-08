Карпин — после победы над «Краснодаром»: «Мне по барабану, кто фаворит в чемпионской гонке»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над «Краснодаром» (2:0) в 20-м туре РПЛ не исключил, что «быки» смогут стать чемпионами в этом сезоне.

«Краснодар» может стать чемпионом. Почему нет? Мне по барабану, кто фаворит в чемпионской гонке. Это не мое дело. Нам свои очки надо набрать», — сказал Карпин на пресс-конференции.

«Ростов» (27 очков) поднялся на девятое место в РПЛ. «Краснодар» (39) продолжает лидировать в турнирной таблице, но может опуститься на второе место, если «Зенит» (37) в 20-м туре победит «Урал».