Карпин занял третье место в номинации «Лучший полузащитник» «Спартака»

Читать «СЭ» в

Уникальный проект «Спорт-Экспресса»: мы устроили голосование среди титулованных ветеранов «Спартака» на звание лучших в истории красно-белого клуба.

В номинации «Лучший полузащитник» третье место занял Валерий Карпин.

Полные результаты голосования авторитетного списка легенд красно-белых — на странице проекта.