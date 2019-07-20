Карпин рассказал, почему решил не менять стартовый состав "Ростова"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин перед матчем 2-го тура российской со "Спартаком" рассказал, почему не стал менять состав. В старте дончан - те же игроки, что и в игре 1-го тура с "Оренбургом".

– Вы повторили стартовый состав, он такой же, как и с "Оренбургом". Есть какие-то опции или вас устроило качество?

– Ну опции есть, нужды, наверное, нет, – сказал Карпин в эфире канала "Матч Премьер". – Опять же, хочется, как я и говорил до начала сезона, что главная задача для нас – чтобы у нас была стабильность в составе. То, чего у нас не было в весенней части сезона, поэтому решили ничего не менять. Это все, чтобы ребята почувствовали, что одно-два изменения – это нормально. Чтобы много изменений не было – поэтому решили оставить состав. Ну и особых претензий к ребятам по тому матчу не было.

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